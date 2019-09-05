Зеленський пояснив, чому не може переїхати в новий офіс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Офіс Президента не може переїхати в нове приміщення, оскільки немає на це грошей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві, передає кореспондент УНН.
"За 1 місяць, ця прекрасна будівля, зробили ремонт. Ми не можемо переїхати (в новий офіс – ред.), а люди за один місяць роблять ремонт. У нас немає грошей", - зазначив Зеленський.
За його словами, команда голови держави декларувала намір перемогти корупцію, то й ВАКС символічно розташований на проспекті Перемоги.
При цьому він привітав суддів ВАКС з початком роботи, а крім того, нагадав, що у суспільства великі очікування з приводу початку роботу антикорсуду, який має повернути громадянам віру в справедливість.
Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.
У червні команда Президента України Володимира Зеленського презентувала концепцію місця, куди має переїхати Адміністрація Президента, пообіцявши не витрачати на її організацію гроші з державного бюджету.
Пізніше керівник Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що варіантів переїзду з Банкової наразі не має.