Зеленський пояснив, чому не може переїхати в новий офіс

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Офіс Президента не може переїхати в нове приміщення, оскільки немає на це грошей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві, передає кореспондент УНН.