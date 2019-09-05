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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111245 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122122 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113668 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119676 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125054 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеленский объяснил, почему не может переехать в новый офис

Зеленский объяснил, почему не может переехать в новый офис

Киев  •  УНН

 • 14074 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Офис Президента не может переехать в новое помещение, поскольку нет на это денег. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве, передает корреспондент УНН.

"За 1 месяц, это прекрасное здание, сделали ремонт. Мы не можем переехать (в новый офис - ред.), а люди за один месяц делают ремонт. У нас нет денег", - отметил Зеленский.

По его словам, команда главы государства декларировала намерение победить коррупцию, то и ВАКС символично расположен на проспекте Победы.

При этом он поздравил судей ВАКС с началом работы, а кроме того, напомнил, что у общества большие ожидания по поводу начала работу антикорсуда, который должен вернуть гражданам веру в справедливость.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

В июне команда Президента Украины Владимира Зеленского представила концепцию места, куда может переехать Администрация Президента, пообещав не тратить на ее организацию деньги из государственного бюджета.

Позже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан рассказал, что вариантов переезда с Банковой пока нет.

Украинские Национальные Новости

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