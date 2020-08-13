Зеленський повідомив про теми переговорів наступного засідання ТКГ

"Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську і "мінського процесу" в цілому: я впевнений, що процес не зупиниться. Зустріч найближча планується на 18 серпня, вона буде вже у новому форматі - під головуванням Леоніда Кравчука. Одне з головних питань – це продовження "режиму тиші", є питання обміну. Ми до ОБСЄ у цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердило наш список на обмін - там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо з "тієї сторони", що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ має визначитись у форматі ТКГ, коли може бути обмін", - сказав Президент.

З його слів, серед інших тем засідання - розмінування і безпекові питання, які будуть обговорюватись.

Нагадаємо, протягом декількох тижнів Україна сподівається на обмін утримуваними особами з бойовиками.