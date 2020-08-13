Зеленський повідомив про теми переговорів наступного засідання ТКГ

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Тристороння контактна група на засіданні 18 серпня обговорить можливий наступний обмін утримуваними особами, Україна зі свого боку вже передала новий список до ОБСЄ. Про це заявив сьогодні на брифінгу Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Що стосується засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську і "мінського процесу" в цілому: я впевнений, що процес не зупиниться. Зустріч найближча планується на 18 серпня, вона буде вже у новому форматі - під головуванням Леоніда Кравчука. Одне з головних питань – це продовження "режиму тиші", є питання обміну. Ми до ОБСЄ у цьому форматі передали новий список, ОБСЄ підтвердило наш список на обмін - там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо з "тієї сторони", що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ має визначитись у форматі ТКГ, коли може бути обмін", - сказав Президент.

З його слів, серед інших тем засідання - розмінування і безпекові питання, які будуть обговорюватись.

Нагадаємо, протягом декількох тижнів Україна сподівається на обмін утримуваними особами з бойовиками.

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