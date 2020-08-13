Зеленский сообщил о темах переговоров следующего заседания ТКГ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93680 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103820 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129584 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108966 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129168 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101701 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102441 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104236 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101992 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101522 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Трехсторонняя контактная группа на заседании 18 августа обсудит возможный последующий обмен удерживаемыми лицами, Украина со своей стороны уже передала новый список в ОБСЕ. Об этом заявил сегодня на брифинге Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Что касается заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и "минского процесса" в целом: я уверен, что процесс не остановится. Встреча ближайшая планируется на 18 августа, она будет уже в новом формате - под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - это продолжение "режима тишины", вопрос обмена. Мы в ОБСЕ в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердило наш список на обмен - там около 100 человек. Сейчас мы ждем с "той стороны", что они предоставят свой согласованный список, и потом ОБСЕ определится в формате ТКГ, когда может быть обмен", - сказал Президент.

По его словам, среди других тем заседания - разминирование и вопросы безопасности, которые будут обсуждаться.

Напомним, в течение нескольких недель Украина надеется на обмен удерживаемыми лицами с боевиками.

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