Зеленський повернув у Раду з пропозиціями закон про держслужбу

"Зеленський підтримує відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби. Водночас Президент наголошує на необхідності дотримання одного з принципів держслужби, визначеного Законом України "Про державну службу", – принципу стабільності, зокрема й у роботі державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії "А", та вважає за необхідне забезпечити для них гарантовану законом незалежність від змін політичного керівництва держави та державних органів", - зазначили у Президента.



У зв’язку з цим, повідомляється, що Зеленський пропонує скасувати положення, якими встановлено, що суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу).



Зеленський також вважає важливим посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Відповідно, пропонує включити до складу Комісії представників основних державних інституцій, які "спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття посади державної служби категорії "А", щодо її професійної компетентності".



Президент також пропонує нардепам підтримати положення, згідно з якими за рішенням суб’єкта призначення або керівника держслужби у відповідному органі особи, призначені на посади державної служби шляхом добору та укладення контракту про проходження держслужби на період дії карантину, у разі їхньої відповідності займаним посадам та виконання завдань з ключовими показниками ефективності та якості такого контракту можуть бути призначені на відповідні посади чи переведені на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов’язкового проведення конкурсу з урахуванням строковості призначення на відповідні посади державної служби, визначені частинами першою та другою статті 34 Закону України "Про державну службу".



У разі, якщо суб’єкт призначення або керівник державної служби вважають, що згадані особи не відповідають займаній посаді або ухвалено рішення про переведення їх на інші вакантні посади, на такі посади оголошується конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину, встановленого КМУ.



"Президент України наголошує на необхідності реалізації зазначених пропозицій та розраховує на повну підтримку з боку парламенту", - повідомляють у пресслужбі.



Нагадаємо, у січні народні депутати України схвалили пропозиції Президента України Володимира Зеленського щодо відхилення законопроекту №0970 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України".