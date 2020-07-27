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Зеленский вернул в Раду с предложениями закон о госслужбе

Зеленский вернул в Раду с предложениями закон о госслужбе

Киев  •  УНН

 • 12652 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" с собственными предложениями, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Зеленский поддерживает возобновление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В то же время Президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного Законом Украины "О государственной службе", - принципа стабильности, в том числе и в работе государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А" и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов", - отметили у Президента.

В связи с этим, сообщается, что Зеленский предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего от должности государственной службы категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа).

Зеленский также считает важным усиление состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Соответственно, предлагает включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, которые "способны профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", относительно его профессиональной компетентности".

Президент также предлагает нардепам поддержать положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя госслужбы в соответствующем органе лица, назначенные на должности государственной службы путем отбора и заключения контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срочности назначения на соответствующие должности государственной службы, определенные частями первой и второй статьи 34 Закона Украины "О государственной службе".

В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на такие должности объявляется конкурс течение двух недель после отмены карантина, установленного КМУ.

"Президент Украины отмечает необходимость реализации указанных предложений и рассчитывает на полную поддержку со стороны парламента", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, в январе народные депутаты Украины одобрили предложения Президента Украины Владимира Зеленского об отклонении законопроекта №0970 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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