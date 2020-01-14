У ВР підтримали пропозиції Зеленського про відхилення змін до закону про держслужбу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Народні депутати України схвалили пропозиції Президента України Володимира Зеленського щодо відхилення законопроекту №0970 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України". Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом №0970 пропонується включити посади працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп) до посад працівників патронатної служби.
"Комітет констатував, що на сьогодні цей закон втратив актуальність, оскільки питання віднесення посад працівників секретаріатів депутатських фракцій і груп у ВРУ до посад патронатної служби було вже врегульовано іншим законом щодо деяких змін до деяких законів щодо перезавантаження влади №1066", - зазначив під час обговорення пропозицій Президента голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко.
Додамо, законопроект №0970 був прийнятий в цілому за часів роботи Ради восьмого скликання.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проект закону №1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.