В ВР поддержали предложения Зеленского об отклонении изменений к закону о госслужбе

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114638 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118811 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137659 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108850 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109926 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109552 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132048 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. Народные депутаты Украины приняли предложения Президента Украины Владимира Зеленского об отклонении законопроекта №0970 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной службе "относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины". Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом №0970 предлагается включить должности работников секретариатов депутатских фракций (групп) к должностям работников патронатной службы.

"Комитет констатировал, что на сегодня этот закон утратил актуальность, поскольку вопрос отнесения должностей работников секретариатов депутатских фракций и групп в ВРУ должностям патронатной службы было уже урегулировано другим законом в отношении некоторых изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти №1066", - отметил во время обсуждение предложений Президента глава подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко.

Добавим, законопроект №0970 был принят в целом во время работы Рады восьмого созыва.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона №1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти.

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