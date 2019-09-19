Рада ухвалила закон про перезавантаження влади
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект закону 1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону № 1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади передбачає спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їх діяльності, а також запровадження можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням Закону, та усунення надмірного (на рівні закону) регулювання відповідних суспільних відносин.
Автори законопроекту пропонують досягти мети шляхом уточнення окремих положень Закону. Проектом вноситься низка суттєвих змін до Законів України “Про державну службу”, “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”.
До другого читання до законопроекту було подано 297 правок.
Нагадаємо, 10 вересня нардепи ухвалили відповідні зміни в першому читанні.