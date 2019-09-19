Рада приняла закон о перезагрузке власти

Проект закона № 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением Закона, и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования соответствующих общественных отношений.

Авторы законопроекта предлагают достичь цели путем уточнения отдельных положений Закона. Проектом вносится ряд существенных изменений в Законы Украины “О государственной службе”, “О Кабинете Министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти”.

Ко второму чтению в законопроект было подано 297 поправок.

Напомним, 10 сентября нардепы приняли соответствующие изменения в первом чтении.