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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111619 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103448 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110437 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119763 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148335 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148707 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада приняла закон о перезагрузке власти

Рада приняла закон о перезагрузке власти

Киев  •  УНН

 • 14009 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Верховная Рада приняла проект закона 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением Закона, и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования соответствующих общественных отношений.

Авторы законопроекта предлагают достичь цели путем уточнения отдельных положений Закона. Проектом вносится ряд существенных изменений в Законы Украины “О государственной службе”, “О Кабинете Министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти”.

Ко второму чтению в законопроект было подано 297 поправок.

Напомним, 10 сентября нардепы приняли соответствующие изменения в первом чтении.

Украинские Национальные Новости

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