Зеленський поставив перед дипломатами України низку амбітних цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив перед вітчизняними дипломатами амбітні цілі - зробити Україну сильнішою і впливовішою. Про це йдеться у вітанні Президента працівникам дипломатичної служби України, оприлюдненому на сайті глави держави, передає УНН.
“В України є усі підстави пишатися вами. Ви сміливо захищаєте правду і справедливість, відстоюючи суверенітет та територіальну цілісність України, наш незворотній європейський та євроатлантичний курс. Українську дипломатію поважає уся міжнародна спільнота. Ваша сила в активній позиції та патріотизмі”, — йдеться у привітанні.
Зі слів Зеленського, саме завдяки дипломатам Україну підтримує цивілізований світ, і наше спільне завдання — цю підтримку зберегти і примножити.
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“Ми ставимо амбітні цілі зробити Україну сильнішою і впливовішою: наша держава має продовжити впевнено рухатися до ЄС і НАТО; світ має знати справжню українську історію і впізнавати українську культуру; українці мають отримати кращі можливості вільно подорожувати світом і відчувати дієвий захист держави, коли перебувають за кордоном. Упоратися з цими завданнями допоможе ваш професіоналізм, цілеспрямованість і відданість спільній справі. На вас покладається велика відповідальність за долю країни”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 22 грудня, відзначають День працівників дипломатичної служби.