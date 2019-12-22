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В Україні сьогодні відзначають День працівників дипломатичної служби

В Україні сьогодні відзначають День працівників дипломатичної служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. День працівників дипломатичної служби - професійне свято України. Відзначається щорічно 22 грудня, передає УНН.

Свято встановлено в Україні “...ураховуючи важливу роль працівників дипломатичної служби України у підтриманні мирного і взаємовигідного співробітництва України з членами міжнародного співтовариства, забезпеченні при цьому національних інтересів і безпеки України, а також захисті прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном...” згідно з Указом Президента України “Про День працівників дипломатичної служби” від 21 листопада 2005 р. № 1639/2005.

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Як повідомляв УНН, за 10 місяців Україна надіслала 44 ноти протесту, більшість – до РФ.

Українські Національні Новини

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