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МЗС долучиться до роботи Ради щодо змін до Конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ в межах своєї компетенції долучиться до опрацювання положень законопроекту про зміни до Конституції у частині децентралізації. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.

"Усі питання, пов’язані з імплементацією політичних положень "мінських домовленостей" – а ми тут стоїмо на тому, що пріоритетом є врегулювання безпекових аспектів – будуть експертно пророблятись в рамках "нормандського формату" та на майданчику Мінська в ТКГ. В основі цього процесу лежить процес децентралізації, над яким ви, шановні народні депутати, і будете працювати, конкретно про внесення змін до Конституції України. Зі свого боку хотів би сказати, що МЗС в межах своєї компетенції так само долучиться до опрацювання відповідних положень", - сказав Боднар.

Нагадаємо, 13 грудня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

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