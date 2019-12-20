МЗС долучиться до роботи Ради щодо змін до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ в межах своєї компетенції долучиться до опрацювання положень законопроекту про зміни до Конституції у частині децентралізації. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає кореспондент УНН.
"Усі питання, пов’язані з імплементацією політичних положень "мінських домовленостей" – а ми тут стоїмо на тому, що пріоритетом є врегулювання безпекових аспектів – будуть експертно пророблятись в рамках "нормандського формату" та на майданчику Мінська в ТКГ. В основі цього процесу лежить процес децентралізації, над яким ви, шановні народні депутати, і будете працювати, конкретно про внесення змін до Конституції України. Зі свого боку хотів би сказати, що МЗС в межах своєї компетенції так само долучиться до опрацювання відповідних положень", - сказав Боднар.
Нагадаємо, 13 грудня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".