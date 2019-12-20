МИД присоединится к работе Рады по изменениям в Конституцию

"Все вопросы, связанные с выполнением политических положений "минских договоренностей" - а мы здесь стоим на том, что приоритетом является урегулирование безопасности аспектов - будут экспертно прорабатываться в рамках "нормандского формата" и на площадке Минска в ТКГ. В основе этого процесса лежит процесс децентрализации, над которым вы, уважаемые народные депутаты, и будете работать, именно о внесении изменений в Конституцию Украины. Со своей стороны хотел бы сказать, что МИД в рамках своей компетенции также присоединится к обработке соответствующих положений", - сказал Боднар.

Напомним, 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".