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Зеленский поставил перед дипломатами Украины ряд амбициозных целей

Зеленский поставил перед дипломатами Украины ряд амбициозных целей

Киев  •  УНН

 • 21828 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед отечественными дипломатами амбициозные цели - сделать Украину сильной и влиятельной. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам дипломатической службы Украины, обнародованном на сайте главы государства, передает УНН.

"В Украине есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс. Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество. Ваша сила в активной позиции и патриотизме ", - говорится в поздравлении.

По словам Зеленского, именно благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир, и наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить.

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"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей. Справиться с этими задачами поможет ваш профессионализм, целеустремленность и преданность общему делу. На Вас возлагается большая ответственность за судьбу страны", - подчеркнул Президент.

Напомним, в Украине сегодня, 22 декабря, отмечают День работников дипломатической службы.

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