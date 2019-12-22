Пристайко: перемозі над політикою Кремля мають бути підпорядковані завдання дипломатії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко привітав колег з професійним святом та підкреслив важливість їхньої роботи у розв’язанні масштабної геополітичної кризи, спричиненої військовою агресією Росії проти української держави. Про це йдеться у привітанні міністра з нагоди Дня Дипломатичної служби України, передає УНН.
“Як би далеко один від одного ми не працювали, ми робимо одну спільну справу — обстоюємо національні інтереси своєї країни, захищаємо права співвітчизників. Це наше постійне завдання, але саме зараз нам доводиться виконувати його в особливо складних умовах. Понад п’ять років тому Україна не з власної волі опинилась в епіцентрі масштабної геополітичної кризи, спричиненої військовою агресією Росії. Ця криза, очевидно, не має позитивного військового розв’язання, а отже, вся надія на дипломатію, на солідарність і підтримку всього демократичного світу”, — наголосив міністр.
З його слів, відповідальність дипломатичної служби нині висока, як ніколи, саме від дипломатів великою мірою залежить майбутнє України, її незалежність, її свобода і територіальна цілісність.
“Сьогодні перемозі над агресивною політикою Кремля, звільненню тимчасово окупованих територій мають бути підпорядковані всі інші наші завдання, якими б важливими вони не були самі по собі, — двосторонні відносини з іншими країнами й робота в міжнародних організаціях, економічне співробітництво й залучення допомоги, ба навіть такі стратегічні пріоритети, як європейська та євроатлантична інтеграція”, — йдеться у вітанні Пристайка.
Він подякував дипломатам за самовіддану працю та висловив впевненість у тому, що їхня принциповість і патріотизм дозволять гідно відповісти на найскладніший виклик у сучасній історії України.
Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День працівників дипломатичної служби.