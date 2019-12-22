Пристайко: перемозі над політикою Кремля мають бути підпорядковані завдання дипломатії

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко привітав колег з професійним святом та підкреслив важливість їхньої роботи у розв’язанні масштабної геополітичної кризи, спричиненої військовою агресією Росії проти української держави. Про це йдеться у привітанні міністра з нагоди Дня Дипломатичної служби України, передає УНН.