Зеленський попередив про загрозу чергової хвилі COVID-19 через недотримання обмежень на Великдень

Цитата:

"Ми зараз бачили кадри, пасхальні кадри, там де дуже багато людей, вже черги до церкви стоять. Мені здається, через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля – ось де проблема. Я б, наприклад, на місці, якщо так можна сказати, голів церков, звернувся б ще раз до людей і сказав, щоб все ж таки люди пам’ятали: віра дуже важлива, але віра для живих перш за все", - сказав Президент.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров'я України не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Проте, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів та населення.