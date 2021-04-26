Зеленский предупредил об угрозе очередной волны COVID-19 из-за несоблюдения ограничений на Пасху

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"Мы сейчас видели кадры, пасхальные кадры, там где много людей, уже очереди в церковь стоят. Мне кажется, из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна - вот где проблема. Я бы, например, на месте, если так можно сказать, глав церквей, обратился бы еще раз к людям и сказал, чтобы все же люди помнили: вера очень важна, но вера для живых прежде всего ", - сказал Президент.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения Украины не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных учреждений и населения.