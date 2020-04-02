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Зеленський пообіцяв перевірити розподіл засобів проти COVID-19 між лікарнями

Зеленський пообіцяв перевірити розподіл засобів проти COVID-19 між лікарнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Розподіл спеціальних засобів захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, доставку яких для лікарень у регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо. Про це йшлося у четвер на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.

"До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення щодо того, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавички та інші засоби, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів проти коронавірусу між лікарнями має відбуватися справедливо. Ми перевіримо лікарні щодо того, що вони отримують, аби переконатися, що наші лікарі та пацієнти справді захищені", – сказав Зеленський на нараді.

У Президента підкреслили, що наразі кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 804, загинуло 20 осіб. З них майже всі мали хронічні хвороби у важкій формі, зокрема серцево-судинні, легеневі, цукровий діабет тощо, повідомили на нараді.

"Треба постійно говорити про групи ризику та наголошувати, що ми всі – і влада, і суспільство – маємо берегти наших стареньких і піклуватися про людей, які вже мають затяжні хвороби. Наголошувати на цьому треба постійно", – зазначив Президент.

Було також наголошено, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування. Невелике підняття цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їхньої вартості на світових ринках.

На нараді вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень.

Додатково йшлося про координацію взаємної медичної допомоги з Італією.

Як повідомляв УНН, у Президента заявили про розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об’єктивних кількісних параметрів.

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