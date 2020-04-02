Зеленський пообіцяв перевірити розподіл засобів проти COVID-19 між лікарнями

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Розподіл спеціальних засобів захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, доставку яких для лікарень у регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо. Про це йшлося у четвер на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.