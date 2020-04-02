Зеленский пообещал проверить распределение средств против COVID-19 между больницами

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо. Об этом говорилось в четверг на селекторном совещании под главенством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.