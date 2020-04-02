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Зеленский пообещал проверить распределение средств против COVID-19 между больницами

Зеленский пообещал проверить распределение средств против COVID-19 между больницами

Киев  •  УНН

 • 10743 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организует центральная власть, должно происходить справедливо. Об этом говорилось в четверг на селекторном совещании под главенством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.

"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращение о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы относительно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", - сказал Зеленский на совещании.

У Президента подчеркнули, что сейчас количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, погибло 20 человек. Из них почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и т.д., сообщили на совещании.

"Надо постоянно говорить о группах риска и подчеркивать, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Акцентировать на этом надо постоянно", - отметил Президент.

Было также отмечено, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Небольшое повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

На совещании решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен.

Дополнительно говорилось о координации взаимной медицинской помощи с Италией.

Как сообщал УНН, у Президента заявили о разработке концепции оценки социально-экономического состояния области и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров.

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