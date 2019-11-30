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Зеленський показав, як на Банковій шукали шляхи зниження тарифів на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав відео з наради в Офісі Президента, де посадовці шукали шляхи зниження тарифів на газ, передає УНН.

“Ціни на газ зменшились, а тарифи — ні. Чому так? Шукаємо шляхи, як знизити ціну та зробити так, щоб за грудень українці отримали менші квитанції за опалення. “Платити неможливо, зменшити”, — написав Зеленський і розмістив відповідний ролик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коливань ціни на газ цієї зими не буде – Гончарук

Так на відео видно, що на нараді присутній Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, глава Офісу Президента Андрій Богдан, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель та інші чиновники.

Раніше Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення та гарячу воду.

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