Коливань ціни на газ цієї зими не буде – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Цієї зими українці будуть захищені від можливих коливань ціни на газ. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“В передзимовий період ми мали переконатися, що українці будуть захищені від можливих коливань цін на газ, що могли би спричинити зростання тарифів. Цього не буде. Цієї зими українець буде захищений від коливань ціни на газ. Відповідне рішення, гарантована ціна на газ, ми на уряді прийняли”, — сказав Гончарук.
За його словами, уряд домовився з НАК “Нафтогаз”, що на період опалювального сезону ціна не буде коливатися.
“Ми впевнено входимо в зиму, у нас достатньо ресурсів, як у країни, щоб тарифи гарантовано не зростали”, — зазначив Гончарук.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 грудня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання — 5 861,00 — 6 463,00 грн/тис. куб. м.