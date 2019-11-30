Зеленский показал, как на Банковой искали пути снижения тарифов на газ

"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. "Платить невозможно, уменьшить", - написал Зеленский и разместил соответствующий ролик.

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Так на видео видно, что на совещании присутствовал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и другие чиновники.

Ранее Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду.