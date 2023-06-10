Зеленський поговорить з Дудою перед його зустріччю з Макроном й Шольцом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед його зустріччю з лідерами Німеччини та Франції. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає УНН.
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«Завтра в мене буде розмова з президентом Польщі. Думаю, він мені скаже про що у них зустріч. Будемо сподіватися, що колеги думають про те, як пришвидшити вступ України в НАТО. Або ні, подивимося», - сказав Зеленський.
Доповнення
Politico з посиланням на французьких чиновників повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка зустрінуться в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, де обговорять гарантії безпеки для України.