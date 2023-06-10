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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16192 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский поговорит с Дудой перед его встречей с Макроном и Шольцом

Киев • УНН

 • 243400 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой перед его встречей с лидерами Германии и Франции. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает УНН.

Зеленский поговорит с Дудой перед его встречей с Макроном и Шольцом

Цитата

«Завтра у меня будет разговор с президентом Польши. Думаю, он мне скажет о чем у них встреча. Будем надеяться, что коллеги думают о том, как ускорить вступление Украины в НАТО. Или нет, посмотрим», - сказал Зеленский.

Дополнение

Politico со ссылкой на французских чиновников сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник встретятся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудят гарантии безопасности для Украины.

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