Зеленский поговорит с Дудой перед его встречей с Макроном и Шольцом

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«Завтра у меня будет разговор с президентом Польши. Думаю, он мне скажет о чем у них встреча. Будем надеяться, что коллеги думают о том, как ускорить вступление Украины в НАТО. Или нет, посмотрим», - сказал Зеленский.

Дополнение

Politico со ссылкой на французских чиновников сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник встретятся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудят гарантии безопасности для Украины.