Зеленський подякував США за медаль Свободи: закликав зберігати незмінну підтримку України

Зеленський повідомив, що сенатори Кріс Кунс і Роб Портман передали йому медаль Свободи. За його словами, ця нагорода справді відображає, як і за що бореться український народ. Свобода – це головне слово для українців. Те, що об’єднує всіх українців.

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«Ця медаль Свободи для тих, хто підтримує нас зброєю, системами ППО, фінансами й дипломатією. Хто допомагає відбудові після російських ударів. Хто просуває санкції проти росії та її спільників – таких, як іранський режим», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що одного дня прозвучить: мир тут.

«Коли після початку російського вторгнення я сказав: «Президент тут», коли одночасно мільйони українців вирішили: ми тут, коли світ нас підтримав, сказавши: демократії тут, тоді прозвучало і звучить досі: свобода тут, людська гідність тут, право тут. І одного дня прозвучить: мир тут. Я закликаю вас зберігати незмінну єдність – таку, як зараз, – до того самого дня, коли ми всі почуємо ці важливі слова, про які мріємо… Коли почуємо, що миру нарешті досягнуто. Демократії не мають зупинятись на шляху до перемоги», - зазначив Зеленський.

Окрім того, Президент вирішив спрямувати грошову премію, яка супроводжує медаль Свободи, на допомогу українським ветеранам, а саме – на відбудову й оновлення реабілітаційного центру для ветеранів у місті Бородянці Київської області України.

Доповнення

Член палати представників від Республіканської партії Маржорі Тейлор Грін заявляла, що у разі перемоги республіканців на проміжних виборах до Конгресу США жодного цента не дістанеться Україні.

У ВР переконані, що вибори в США не вплинуть на допомогу Україні.