Зеленский поблагодарил США за медаль Свободы: призвал сохранять неизменную поддержку Украины

Зеленский сообщил, что сенаторы Крис Кунс и Роб Портман передали ему медаль Свободы. По его словам, эта награда действительно отражает, как и за что борется украинский народ. Свобода – это главное слово для украинцев. То, что объединяет всех украинцев.

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"Эта медаль Свободы для тех, кто поддерживает нас оружием, системами ПВО, финансами и дипломатией. Кто помогает восстановлению после российских ударов. Кто продвигает санкции против россии и ее сообщников – таких, как иранский режим", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что однажды прозвучит: мир здесь.

"Когда после начала российского вторжения я сказал: «Президент здесь», когда одновременно миллионы украинцев решили: мы здесь, когда мир нас поддержал, сказав: демократии здесь, тогда прозвучало и звучит до сих пор: свобода здесь, человеческое достоинство здесь, право здесь. И однажды прозвучит: мир здесь. Я призываю вас сохранять неизменное единство – такое, как сейчас, – до того самого дня, когда мы все услышим эти важные слова, о которых мечтаем… Когда услышим, что мир наконец достигнут. Демократии не должны останавливаться на пути к победе", - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент решил направить денежную премию, сопровождающую медаль Свободы, на помощь украинским ветеранам, а именно – на восстановление и обновление реабилитационного центра для ветеранов в городе Бородянке Киевской области в Украине.

Дополнение

Член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявляла, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США ни одного цента не достанется Украине.

В ВР убеждены, что выборы в США не повлияют на помощь Украине.