Зеленський подякував представникам ЄС за надання Україні кандидатства на членство в Євросоюзі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський подякував усім 27 країнам членам-ЄС, та представникам конгресу, ради комісії ЄС за надання Україні кандидатства на членство в Євросоюзі. Про це інформує УНН.
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Сьогодні Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.
Усі 27 країн одобрили цей статус для України.
Литва, Латвія, Естонія, Польща, Франція, Словенія, Словаччина, Чехія, Румунія, Болгарія, Греція, Німеччина, Португалія, Хорватія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Мальта, Данія, Люксембург, Кіпр, Італія, Іспанія, Бельгія, Австрія, Ірландія та Угорщина - усі ці країни підтримали надання Україні кандидатство у ЄС.
Окремо Зеленський подякував і політикам ЄС.
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"Пані Президент Європейського парламенту Роберта Мецола! Ми вдячні вам особисто та вдячні Європейському парламенту! Ви перші на наступний день після подання нашої заявки підтримали надання Україні статусу країни-кандидата.
Пане президенте Європейської ради, дорогий Шарлю, пані Президенте Європейської комісії, шановна Урсуло, я вдячний вам обом за лідерство, яке вело нас усіх до цього дня. Я вдячний за щиру допомогу, за віру в Україну, в українців, в нас всіх", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо
У переговорах щодо надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові виникли складнощі, тому що деякі члени Європейського Союзу хочуть, щоб такий ж статус отримала Боснія та Герцеговина.