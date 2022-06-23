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У переговорах щодо надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові виникли складнощі - журналіст

У переговорах щодо надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові виникли складнощі - журналіст

Київ • УНН

 • 158540 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. У переговорах щодо надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові виникли складнощі, тому що деякі члени Європейського Союзу хочуть, щоб такий ж статус отримала Боснія та Герцеговина. Про це написав у Twitter журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, пише УНН.

Цитата

“Переговори щодо надання статусу кандидата Україні та Молдові виявилися дещо складнішими, ніж передбачалося спочатку, оскільки деякі країни хочуть надати статус кандидата і Боснії”, — написав журналіст.

Нагадаємо

23 червня дводенний саміт лідерів країн ЄС стартував у Брюсселі. Україна очікує історичного рішення — надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата та опублікувала рекомендації для держави. Виконавчий орган блоку включив умови, з якими Києву доведеться зустрітися в майбутньому з питаннями, пов'язаними з верховенством закону, правосуддям та боротьбою з корупцією.

Додамо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує надання Україні, Молдові, а також Грузії та Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ до Європейський Союз.

Українські Національні Новини

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