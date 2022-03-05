Зеленський: подивимося, чи можна піти у переговорах з РФ далі за евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Після проведення евакуації з оточених українських міст можна буде подивитися, чи можна піти далі у переговорах з РФ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу, пише УНН.
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“На переговорах в Білорусі сторони домовились про перший крок, щоб повернути хоча б 1% людяності від нормального рівня. Містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні, - гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб врятувати людей, особливо жінок і дітей, людей старшого віку, дати продукти харчування тим, хто залишається”, - сказав Зеленський.
Деталі
За словами Глави держави, допомога уже в дорозі. Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти.
“Усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. Повинні, бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?.. Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимось, чи можна піти далі у переговорному процесі”, - додав Глава держави.
Доповнення
У Волновасі і Маріуполі з 9:00 суботи підтверджено "режим тиші". У Маріуполі з 11:00 суботи починається евакуація мирного населення.