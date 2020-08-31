Зеленський поділився відео з робочої поїздки на Дніпропетровщину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поділився відео з робочої поїздки на Дніпропетровщину, де заявив, що у вересні - на початку жовтня буде погашена заборгованість з виплати заробітних плат працівникам "Південного машинобудівного заводу імені Макарова", передає УНН.
"На Дніпропетровщину завжди приїжджаю з особливим трепетом. Бо знаю її як свої п’ять... – і всі сильні сторони, і всі вразливі. Радий, що є люди, які готові зробити так, аби перших стало в рази більше, ніж других. Впевнений – разом у нас все вийде!", - написав Зеленський у Facebook.
Також у відео йшлося про погашення заборгованості з виплати зарплат працівникам "Південмашу".
"Що стосується боргу щодо заробітної плати (26 серпня – ред.) Кабмін прийме рішення і я впевнений, що ми все закриємо у вересні там на початку жовтня, абсолютно все. Щодо контрактів: ми готові підставити плече та зробити все можливе, щоб "Південмаш"…повернув увагу всіх, різних і західних інвесторів, зацікавлених у продукції "Південмашу", - розповів Зеленський.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про затвердження порядку виділення коштів з державного бюджету для фінансування "Південного машинобудівного заводу імені Макарова" на погашення заборгованості з виплати заробітних плат працівникам й інші витрати.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 26 серпня приїхав до Дніпропетровської області.