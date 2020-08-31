Зеленский поделился видео из рабочей поездки в Днепропетровскую область

"В Днепропетровскую область всегда приезжаю с особым трепетом. Потому что знаю ее как свои пять... - и все сильные стороны, и все уязвимые. Рад, что есть люди, которые готовы сделать так, чтобы первых стало в разы больше, чем вторых. Уверен - вместе у нас все получится!", - написал Зеленский в Facebook.

Также в видео говорилось о погашении задолженности по выплате зарплат работникам "Южмаша".

"Что касается долга по заработной плате (26 августа - ред.) Кабмин примет решение и я уверен, что мы все закроем в сентябре там в начале октября, абсолютно все. Относительно контрактов: мы готовы подставить плечо и сделать все возможное, чтобы "Южмаш"... вернул внимание всех, разных и западных инвесторов, заинтересованных в продукции "Южмаша", - рассказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об утверждении порядка выделения средств из государственного бюджета для финансирования "Южного машиностроительного завода имени Макарова" на погашение задолженности по выплате заработных плат работникам и другие расходы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа приехал в Днепропетровскую область.