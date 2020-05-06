Зеленський підписав закон щодо доступу українців до геокадастрів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” № 554-ІХ, що передбачає створення геокадастру і дасть змогу сформувати сучасну систему доступу українців до цих даних, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних – геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації", - йдеться у повідомленні.
"Впровадження земельного ринку вимагає прозорості. В Україні один з найсучасніших геокадастрів. І так і має бути в країни, яка називає себе житницею Європи. Прозорість і відкритість – це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій", – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, закон, що його підписав Глава держави, відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються в публічному секторі та підприємствами-монополістами.
Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.
Нагадаємо, ВР проголосувала за те, щоб українцям відкрили доступ до геокадастрів.