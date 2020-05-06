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Зеленский подписал закон относительно доступа украинцев к геокадастрам

Киев • УНН

 • 108829 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-ІХ, предусматривающий создание геокадастра и позволяющий сформировать современную систему доступа украинцев к этим данным, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Зеленский подписал закон относительно доступа украинцев к геокадастрам

"Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации", - говорится в сообщении.

"Внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость - это путь к преодолению коррупции и защиты селян и фермеров от рейдерства и махинаций", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, закон, который подписал Глава государства, открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Напомним, ВР проголосовала за то, чтобы украинцам открыли доступ к геокадастрам.

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