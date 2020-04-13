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Українцям відкрили доступ до геокадастрів: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким відкрила громадянам доступ до геокадастрів і, зокрема, запровадила штрафи за незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.

“Верховна Рада України 13 квітня 2020 року ухвалила Закон „Про національну інфраструктуру геопросторових даних“, який встановлює безплатний доступ громадян і суб’єктів господарювання до відповідної інформації”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, формуватиметься сучасна система забезпечення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, забезпечуватиметься міжгалузева інтеграція геопросторових даних і даних кадастрів, відкриття в мережі Інтернет базових і тематичних геопросторових даних і метаданих, які створюються як у публічному секторі, так і підприємствами-монополістами.

“Для створення національної інфраструктури геопросторових даних будуть використані наявні геопросторові дані, які вже створені органами державного управління”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, згідно із Законом, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнюється новою статтею 513 “Порушення прав на геопросторові дані та метадані”:

— незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих, їх втрата або несанкціоноване знищення, а також порушення порядку створення та використання геопросторових даних і метаданих тягне за собою накладення штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн);

— діяння, скоєне особою, яку впродовж року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 4250 грн).

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних.

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