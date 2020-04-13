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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49490 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58180 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Украинцам открыли доступ к Геокадастру: детали

Украинцам открыли доступ к Геокадастру: детали

Киев  •  УНН

 • 27661 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым открыла гражданам доступ к Геокадастру и, в частности, ввела штрафы за незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Верховная Рада Украины 13 апреля 2020 года приняла Закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который устанавливает бесплатный доступ граждан и субъектов хозяйствования к соответствующей информации", - говорится в сообщении.

Следовательно, будет формироваться современная система обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации, будет обеспечиваться межотраслевая интеграция геопространственных данных и данных кадастров, открытие в сети Интернет базовых и тематических геопространственных данных и метаданных, создаваемых как в публичном секторе, так и предприятиями-монополистами.

"Для создания национальной инфраструктуры геопространственных данных будут использованы имеющиеся пространственные данные, которые уже созданы органами государственного управления", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно Закону, Кодекс Украины об административных правонарушениях дополняется новой статьей 513 "Нарушение прав на пространственные данные и метаданные":

- незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных, их потеря или несанкционированное уничтожение, а также нарушение порядка создания и использования геопространственных данных и метаданных влечет за собой наложение штрафа от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 2550 грн);

- деяние, совершенное лицом, на протяжении года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 4250 грн).

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

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