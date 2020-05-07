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Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2809 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР

“7 травня повернуто із підписом від Президента”, — йдеться у повідомленні.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою ухвалення акту є усунення негативного впливу окремих норм законодавства у частині вжиття заходів із дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до дієвої відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.

Проектом акту пропонується виключити з КУпАП норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладаються на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №2809 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів.

Українські Національні Новини

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