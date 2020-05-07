Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР

“7 травня повернуто із підписом від Президента”, — йдеться у повідомленні.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою ухвалення акту є усунення негативного впливу окремих норм законодавства у частині вжиття заходів із дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до дієвої відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.

Проектом акту пропонується виключити з КУпАП норми щодо дії адміністративного стягнення у виді штрафних балів, що накладаються на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №2809 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів.



