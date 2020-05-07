Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов за нарушения ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"7 мая возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия акта является устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечение привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.
Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов.