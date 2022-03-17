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Зеленський під час виступу у Бундестазі: санкцій замало, щоб зупинити війну

Зеленський під час виступу у Бундестазі: санкцій замало, щоб зупинити війну

Київ • УНН

 • 135823 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкцій, які ввели проти росії замало, щоб зупинити війну, яку вона розпочала в Україні. Про це він сказав під час виступу перед Бундестагом Німеччини, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Шановна пані президент Гьорінг-Екард. Шановний пан Шольц. Шановні пані та панове, депутати, гості, журналісти. Німецький народе! Я звертаюся до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, після восьми років війни на сході моєї держави, на Донбасі”, - сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що за три тижні загинули тисячі українців. Окупанти вбили 108 дітей.

“Я звертаюся до вас після численних зустрічей, переговорів, заяв і прохань. Після кроків на підтримку, деякі з яких – запізнілі. Після санкцій, яких вочевидь замало, щоб зупинити цю війну. І після того, як ми побачили, скільки звʼязків ваші компанії залишають із росією. З державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну”, - зауважив Зеленський.

Додамо

Президент Зеленський під час виступу перед Бундестагом звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца та закликав його зруйнувати “стіну”, взяти лідерську роль та допомогти зупинити війну, яку розпочала росія.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що проти Росії потрібно запровадити такі санкції, щоб у російської держави не було грошей руйнувати життя.

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