Потрібні такі санкції, щоб у РФ не було грошей руйнувати життя - Зеленський

Цитата

“У мене постійно запитують в інтервʼю: як Європа може допомогти Україні? Я формулюю питання інакше, а саме: як Європа може допомогти собі? Бо це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас із вами обʼєднують. Проти нашого уміння жити. Жити, а не вбивати, як російські військові на нашій землі”, - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський заявив, що європейці прагнуть зупинити війну так само як кожен українець.

“І тому моя відповідь про допомогу для України, яка необхідна, звучить логічно, природно для мільйонів людей у демократичних країнах. Потрібно тиснути. Потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу в мирних людей. Потрібна така принциповість європейського бізнесу, щоб у російської держави не було грошей руйнувати життя. Тисніть на компанії у своїх країнах, щоб вони виходили з Росії, щоб ви опосередковано не були спонсорами цієї війни і трагедії”, - закликав Зеленський.

Він порадив говорити політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет та літаків.

“Від тих, хто вбив 79 дітей і тисячі дорослих! Тисячі за 17 днів... Це все захистить нас. Таких самих, як ви. Абсолютно таких самих! Ви знаєте це. Ви це відчуваєте. Ви бачите мене і все це розумієте. І ви знаєте, що ми разом повинні бути у європейській спільноті. Це надважливо для України. І це надважливо для вас, для Європи. Бо це посилить Європу. Це захистить Європу. Це зупинить війну назавжди. Це доведе, що 79 життів, які були забрані у війні за свободу, не втрачені марно”, - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом запам'ятати число 79, адже стільки дітей загинуло в Україні під час війни, яку розпочала Росія.