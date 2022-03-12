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Нужны такие санкции, чтобы у РФ не было денег разрушать жизнь - Зеленский

Нужны такие санкции, чтобы у РФ не было денег разрушать жизнь - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России нужно ввести такие санкции, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь. Об этом он сказал в обращении к европейцам, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У меня постоянно спрашивают в интервью: как Европа может помочь Украине? Я формулирую вопрос иначе, а именно: как Европа может помочь себе? Потому что это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать, как российские военные на нашей земле”, - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский заявил, что европейцы стремятся остановить войну так же, как каждый украинец.

“И поэтому мой ответ о помощи для Украины, которая необходима, звучит логично, естественно для миллионов людей в демократических странах. Нужно давить. Нужны такие санкции против России, чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность европейского бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь. Жмите на компании в своих странах, чтобы они выходили из России, чтобы вы косвенно не были спонсорами этой войны и трагедии”, - призвал Зеленский.

Он посоветовал говорить политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов.

“От тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых! Тысячи за 17 дней. Это все защитит нас. Абсолютно таких же! Вы знаете это. Вы это чувствуете. Вы видите меня и все это понимаете. И вы знаете, что мы вместе должны быть в европейском сообществе. Это сверхважно для Украины. И это сверхважно для вас, для Европы. Потому что это усилит Европу. Это защитит Европу. Это остановит войну навсегда. Это докажет, что 79 жизней, которые были забраны в войне за свободу, не потеряны напрасно”, - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом запомнить число 79, ведь столько детей погибло в Украине во время войны, которую начала Россия.

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