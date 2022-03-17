Зеленский во время выступления в Бундестаге: санкций мало, чтобы остановить войну

Цитата

“Уважаемая госпожа президент Геринг-Экард. Уважаемый господин Шольц. Уважаемые дамы и господа, депутаты, гости, журналисты. Немецкий народ! Я обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения российских войск в Украину, после восьми лет войны на востоке моего государства, на Донбассе”, - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что за три недели погибли тысячи украинцев. Оккупанты убили 108 детей.

“Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, некоторые из которых - запоздалые. После санкций, которых явно мало, чтобы остановить эту войну. И после того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с россией. С государством, которое просто использует вас и еще некоторые страны, чтобы финансировать войну”, - отметил Зеленский.

Добавим

Президент Зеленский во время выступления перед Бундестагом обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и призвал его разрушить “стену”, взять лидерскую роль и помочь остановить войну, которую начала россия.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что против России нужно ввести такие санкции, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь.