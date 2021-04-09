Зеленський передав літак та гелікоптер ДУС на потреби армії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу літака та гелікоптера ДУС на потреби армії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 154/2021 “Про впорядкування використання об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами”.
Як повідомили в Офісі, цим документом Президент за пропозицією Державного управління справами погодив передачу літака Ан-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, до сфери управління Міністерства оборони України.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Доповнення
Як повідомляв УНН, Зеленський на тлі загострення на сході України 8 квітня розпочав робочу поїздку на Донбас.
Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.