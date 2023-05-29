Зеленський обговорив з Рютте авіаційну коаліцію та посилення ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили авіаційну коаліцію та посилення ППО, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал Зеленського.
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“Провів розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Повідомив про активізацію російським агресором ракетного терору проти України. Говорили про авіаційну коаліцію, про посилення нашої ППО. Ціную лідерську підтримку Нідерландів, зокрема безпекову. Переконаний, що вона й надалі посилюватиметься”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як писали ЗМІ, Нідерланди ймовірно, відправлять в Україну американські винищувачі F-16 після навчання українських пілотів.