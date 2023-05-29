Зеленский обсудил с Рютте авиационную коалицию и усиление ПВО

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“Провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил об активизации российским агрессором ракетного террора против Украины. Говорили об авиационной коалиции, об усилении нашей ПВО. Ценю лидерскую поддержку Нидерландов, в частности в сфере безопасности. Убежден, что она и в дальнейшем будет усиливаться”, – говорится в сообщении.

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Как писали СМИ, Нидерланды вероятно, отправят в Украину американские истребители F-16 после обучения украинских пилотов.