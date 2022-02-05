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Зеленський обговорив з головою Євроради деескалацію конфлікту з РФ

Зеленський обговорив з головою Євроради деескалацію конфлікту з РФ

Київ • УНН

 • 128381 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, в ході якої сторони обговорили загрозу з боку Росії та шляхи деескалації конфлікту. Про це у своєму Twitter повідомив голова держави, передає УНН.

Цитата

"Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ЄС за незмінну підтримку", - написав Зеленський про підсумки розмови з Мішелем.

Додамо

Європейська комісія розробляє пакет санкцій проти РФ у разі нападу на Україну. Але виникає питання, як визначити "атаку" - чи достатньо кібер - і гібридних атак для запуску.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у разі ескалації навколо України санкції Євросоюзу проти Росії буде спрямовано проти сфери високих технологій.

Вона також повідомила, що жоден із варіантів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну не відкидають, зокрема від'єднання РФ від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT та санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія поставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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