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Зеленський обговорив з Ердоганом ситуацію на ЗАЕС та обмін військовополоненими

Київ • УНН

 • 465298 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент України обговорив з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Також поспілкувалися про обмін військовополоненими за турецького посередництва, передає УНН.

Зеленський обговорив з Ердоганом ситуацію на ЗАЕС та обмін військовополоненими

Цитата

«Обговорили з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом безпекову співпрацю наших країн, питання ядерної безпеки, зокрема ситуацію на ЗАЕС. Загарбників там не має бути. Поспілкувалися також про обмін військовополоненими за турецького посередництва, розвиток зернової угоди», - написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що Україна цінує готовність Туреччини взяти участь у реалізації української формули миру.

Доповнення

Ердоган заявив Зеленському про готовність до посередництва між росією та Україною.

Ердоган сьогодні також провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, де обговорили питання енергетики, стан та перспективи турецько-російських відносин, а також російсько-українську війну та Сирію.

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