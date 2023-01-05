Зеленский обсудил с Эрдоганом ситуацию на ЗАЭС и обмен военнопленными

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«Обсудили с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество наших стран, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на ЗАЭС. Захватчиков там не должно быть. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения», - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что Украина ценит готовность Турции принять участие в реализации украинской формулы мира.

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Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к посредничеству между россией и Украиной.



Эрдоган сегодня также провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, где обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также российско-украинскую войну и Сирию.