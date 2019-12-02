Зеленський не згоден з порядком відновлення контролю України над кордоном на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не згоден з послідовністю дій щодо Донбасу, коли спочатку повинні відбутися вибори, після чого контроль над кордоном з РФ переходить до України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza, передає УНН.
"Так, це найскладніше питання. Найскладніше. Якщо ми навіть дійдемо до цього, це буде найскладніше питання на цих переговорах. Але, чесно зізнаюся, я не підтримую те, як це прописано у (попередніх) угодах. (Відповідно до цих угод) повинні відбутися вибори, а потім контроль за кордонами переходить до України... Я не згоден з послідовністю цих дій", - зазначив Зеленський, якого цитує Time, відповідаючи на питання, коли Україна відновить контроль над своїм кордоном з Росією, включаючи ділянки, які зараз непідконтрольні урядові.
На запитання, процитоване Der Spiegel, чи хоче він спочатку вирішити питання кордону, а потім - виборів, Зеленський відповів: "Така позиція українців в цілому. Але це не Мінські угоді. На жаль, у нас там є протиріччя. І, звичайно, потрібно вирішити цю проблему".
Нагадаємо, Зеленський назвав умови проведення виборів на Донбасі.