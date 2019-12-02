Зеленский не согласен с порядком восстановления контроля Украины над границей на Донбассе

"Да, это самый сложный вопрос. Самый сложный. Если мы даже дойдем до этого, это будет самый сложный вопрос на этих переговорах. Но, честно признаюсь, я не поддерживаю то, как это прописано в (предыдущих) соглашениях. (В соответствии с этими соглашениями) должны состояться выборы, а затем контроль за границами переходит к Украине... Я не согласен с последовательностью этих действий", - отметил Зеленский, которого цитирует Time, отвечая на вопрос, когда Украина восстановит контроль над своей границей с Россией, включая участки, которые сейчас неподконтрольные правительству.

На вопрос, процитированный Der Spiegel, хочет ли он сначала решить вопрос границы, а затем - выборов, Зеленский ответил: "Такова позиция украинцев в целом. Но это не Минские соглашения. К сожалению, у нас там есть противоречия. И, конечно, надо решить эту проблему".

Напомним, Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе.